Суд відмовив СБУ та прокуратурі арештувати майно і корпоративні права телеканалу "112 Україна" [ Редактировать ]
У рейдерстві відмовлено! Шевченківський суд столиці не дозволив СБУ та прокуратурі арештувати майно і корпоративні права телеканалу "112 Україна", - про це йдеться у офіційному повідомленні мовника.
Зазначають: судовий запит - це політичне переслідування та спроба рейдерського захоплення, а СБУ та прокуратура діє за прямим наказом президента Володимира Зеленського.
Тиск з боку влади, кажуть представники телеканалу, поновився з минулого літа. "112 Україна" намагаються захопити, або припинити його роботу. СБУ проводила кілька розслідувань з минулого року, втім перед місцевими виборами, кажуть, вирішили знову натиснути на 112. Пояснюють це спробою влади встановити в країні цензуру.
Суд аргументи звинувачення визнав недостатніми і відхилив клопотання про арешт.
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