Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони [ Редактировать ]
Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони. За новим рішенням, відсьогодні українці зможуть перетинати кордон як авіаційним транспортом, так і на авто без жодних додаткових умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, у липні українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями. Виняток був лише для тих, хто останні 15 днів перебував в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків.
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