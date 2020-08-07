Чорногорія внесла Україну до "зеленої" зони. За новим рішенням, відсьогодні українці зможуть перетинати кордон як авіаційним транспортом, так і на авто без жодних додаткових умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у липні українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями. Виняток був лише для тих, хто останні 15 днів перебував в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків.