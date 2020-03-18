В Дрогобыче дети отравились угарным газом [ Редактировать ]
В Дрогобыче были зафиксированы два случая отравления детей угарным газом. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Первый инцидент произошел 17 марта около 19:00 в квартире дома по ул. П. Орлика, 7/3. Отравились, вероятно, угарным газом, 2 человека, среди них один ребенок 2010 года рождения, которые в состоянии средней степени тяжести был доставлены в лечебные учреждения.
Второй случай произошел 18 марта около 00:20 в квартире дома по ул. Лепкого, 17. Отравились, вероятно, угарным газом, 4 человек (дети 2003, 2011, 2012, 2018 рождения). В состоянии средней степени тяжести их доставили в городскую больницу.
Отмечается, что в квартире есть газовая колонка и плита.
До выяснения обстоятельств работниками газовой службы перекрыта подача газа в квартиру.
Обстоятельства происшествий выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве школьники отравились газом. Также в Ривненской области дети и беременная мать чудом не отравились насмерть угарным газом.
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