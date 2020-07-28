В Харькове автомобиль сбил 9-мальчика, ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает "Знай".

Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекресте проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев.

"Ребенок перебегал дорогу на красный, чтобы успеть на троллейбус. Малец жив, но сильно повреждена голова. Лежал минут 20, пока не приехала "скорая"", - говорят очевидцы аварии.

Водитель машины ВАЗ наехал на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.

Факт аварии зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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