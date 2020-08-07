Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям - СМИ [ Редактировать ]
В связи с тем, что в Киеве увеличивается количество зараженных коронавирусом, город может вернутся к жестким карантинным ограничениям. Об этом сообщает " Коронавирус_инф".
Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. В последние дни в городе фиксируют увеличение больных коронавирусом. Только за минувшие сутки вирус обнаружили еще у 186 человек.
Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Такая маркировка происходит по нескольким критериям:
- загруженность коек в больницах не должна превышать 50%,
- среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения,
- коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%,
- показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.
В "зеленой зоне" действуют установленные по всей стране ограничения:
- ношение маски или респиратора в общественных местах;
- проведение массовых мероприятий при не более одного человека на 5 кв. м;
- кинотеатры, театры с заполненностью на 50%;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
В "желтой зоне" действуют ограничения "зеленой", а также запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
В регионах, маркированных как "оранжевая зона", действуют ограничения желтой и запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. и не более 100 человек.
В "красной зоне", кроме ограничений "оранжевой", запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.
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