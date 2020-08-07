В связи с тем, что в Киеве увеличивается количество зараженных коронавирусом, город может вернутся к жестким карантинным ограничениям. Об этом сообщает " Коронавирус_инф".

Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. В последние дни в городе фиксируют увеличение больных коронавирусом. Только за минувшие сутки вирус обнаружили еще у 186 человек.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Такая маркировка происходит по нескольким критериям:

загруженность коек в больницах не должна превышать 50%,

среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 тестирования на 100 тыс. населения,

коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%,

показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

В "зеленой зоне" действуют установленные по всей стране ограничения:

ношение маски или респиратора в общественных местах;

проведение массовых мероприятий при не более одного человека на 5 кв. м;

кинотеатры, театры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В "желтой зоне" действуют ограничения "зеленой", а также запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах, маркированных как "оранжевая зона", действуют ограничения желтой и запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. и не более 100 человек.

В "красной зоне", кроме ограничений "оранжевой", запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

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