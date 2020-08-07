Правительство Украины даст добро на пассажирское перемещение между городами "красной зоны".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, сегодня прошло селекторное совещание Кабмина с мэрами городов и главами ОГА. Больше всего городских голов беспокоила остановка общественного транспорта, а мэр Тернополя Сергей Надал предложил разрешить междугороднее пассажирское сообщение, поскольку "людям нужно на чем-то добираться на работу.

Отмечается, что окончательный список областей наивысшей степени карантина будет опубликован позже.

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