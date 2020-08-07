Власти попавшего в "красную" зону Харькова отказались закрывать метро [ Редактировать ]
Несмотря на попадание города в "красную" зону карантина, власти Харькова не будут останавливать работу общественного транспорта.
Согласно условиям адаптивного карантина, регион, который попадает в "красную" зону обязан остановить работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
"Никаких ограничений по транспорту в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
Ранее сообщалось, что за минувшие в Украине зафиксировали в Украине 1 453 новых случая коронавируса. Это абсолютный антирекорд с начала эпидемии в стране.
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