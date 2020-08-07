Список карантинных зон в Украине обновили [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, в Украине обновили карантинные зоны. Об этом свидетельствуют данные с интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны.
Согласно обновленному списку, из "красной" зоны были исключены Луцк и Тернополь. Сейчас они находятся в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.
В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ривненской и Кицманский район Черновицкой области.
В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ривненский район,
Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.
"Желтая" зона включает Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.
Ранее мы писали о том, как область может выйти из "красной зоны" карантина.
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