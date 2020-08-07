В Антарктиду неочікувано повернулися пінгвіни у розпал зими. Птахів помітили поблизу української станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез.

Пінгвіни "дженту", або субантарктичні, на час холодів полишають ареал мешкання. І повертаються лише у другій половині жовтня, що відповідає періоду весни у нашій півкулі. Повернення пінгвінів вчені пояснюють надто теплою для такого часу погодою.