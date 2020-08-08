Кабмин создаст систему контроля "коронавирусных" контактов [ Редактировать ]
Правительство Украины разрабатывает интерактивную систему для отслеживания контактов людей, у которых обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, такая система позволит находить контактеров и предотвращать вспышки инфекции.
Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.
Отмечается, что систему представят после завершения разработки.
Ранее мы писали, что Apple и Google с помощью Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших COVID-19. Функцию добавят во все смартфоны.
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