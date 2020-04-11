Apple и Google будут отслеживать контакты инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
Компании Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса. Об этом пишет TechCrunch.
Для этого планируют использовать встроенный в смартфоны на Android и iOS Bluetooth.
Система будет работать следующим образом:
- Два человека находятся рядом друг с другом короткий промежуток времени. Их телефоны через Bluetooth обмениваются анонимными идентификаторами, которые меняются каждые 15 минут.
- Позже у одного из этих людей диагностируется COVID-19, и его данные попадают в официальное приложение от органов здравоохранения.
- С согласия заболевшего в разрабатываемую Apple и Google систему передаются его идентификаторы за последние 14 дней.
- Человек, который вступил в контакт с заболевшим, через это же приложение от органов здравоохранения получает оповещение о контакте с инфицированным. Система узнает об этом, когда сравнивает идентификаторы контактировавших лиц.
- Приложение дает им больше информации о том, как действовать дальше.
Отмечается, что в дальнейшем Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. А в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.
Ранее сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.
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