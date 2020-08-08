В Поднебесной обнаружил вирус, который может привести зараженного к летальному исходу.

Об этом сообщает Global Times.

По информации, данный вирус передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.

Отмечается, что инфекция SFTS, более 60% случаев которой зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, заражает все больше людей. У зараженных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

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