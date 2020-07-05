Бубонная чума "атаковала" китайца [ Редактировать ]
У китайского скотовода обнаружена бубонная чума. Об этом сообщает газета "Синьцзинбао", передает kommersant.
Скотовод был госпитализирован после поездки в эпидемиологический очаг бубонной чумы. В городе Баян-Нур (Внутренняя Монголия) объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Жителям рекомендовано не охотиться на диких животных, а при подозрении на заболевание немедленно сообщать уполномоченные ведомства.
Симптомы бубонной чумы
- Горячка
- Головная боль
- Слабость и озноб
- Увеличение лимфатических узлов
- Тяжелая интоксикация
- Геморрагический синдром
- Серозное геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубнил, септическим течением и высокой смертностью
Бубонная чума распространяется через блох, паразитирующих на сурках, которых жители южной Сибири, Монголии и Китая, несмотря на запреты, употребляют в пищу, заболеть можно и после укуса больным грызуном.
В редких случаях заразиться можно и при разделке тушки сурка. Однако заразной болезнь становится когда переходит в легочную форму и передается уже воздушно-капельным путем.
Стоит отметить, что до инцидента в Китае бубонной чумой заболели два жителя Монголии. Власти республики заявили, что сразу приняли необходимые меры, и причин для беспокойства в соседней Республике Алтай нет.
Лечение бубонной чумы
Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции. Больной находится под наблюдением и лечением врачей несколько месяцев и только после этого может быть выписан.
Напомним, ранее исследователи шокировали признанием о коронавирусе.
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