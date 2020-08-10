США открыли выдачу "студенческих" виз [ Редактировать ]
Посольство США в Украине восстановило выдачу виз для студентов которые едут учиться в страну.
Об этом сообщает пресс-служба дипучреждения.
По информации, в посольстве начало предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.
Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы.
Отмечается, что другие визовые услуги будут восстановлены, когда представиться такая возможность.
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