Посольство США в Украине восстановило выдачу виз для студентов которые едут учиться в страну.

Об этом сообщает пресс-служба дипучреждения.

По информации, в посольстве начало предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.

Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы.

Отмечается, что другие визовые услуги будут восстановлены, когда представиться такая возможность.

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