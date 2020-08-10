Беларусь готовится к новому митингу [ Редактировать ]
В понедельник, 10 августа, в Беларуси состоятся очередные акции протестов. Общий сбор объявлен на 19:00.
Оппозиционные телеграм-каналы публикуют памятки, как вести себя во время митинга: что надеть, как стоять /ходить, как обезвредить светошумовую гранату и прочие.
Напоминают брать с собой аптечки.
Завтра, 11 августа, в 12:00 может состояться всеобщая забастовка. Все ради новых выборов президента без Лукашенко и добавилось еще одно требование - отпустить всех политзаключенных.
Тем временем, по официальным данным, во время вчерашних митингов никто не погиб. Пострадали 89 человек, более 3 тысячи - задержаны.
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