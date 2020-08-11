Google создала карту протестов в Беларуси [ Редактировать ]
Корпорация Google разработала интерактивную карту протестов в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
По информации, на карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.
Отмечается, что мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси.
Читайте также, в Беларуси силовики начали покидать города. Им удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска.
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