Корпорация Google разработала интерактивную карту протестов в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

По информации, на карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Отмечается, что мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси.

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