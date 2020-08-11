В Минске и в других городах Беларуси утихли протесты.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации, после семичасовых противостояний спецподразделения МВД начали покидать центр столицы республики.

Отмечается, что что силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска. Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина, где активисты возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого.

Ранее мы писали, что в Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста. 10 августа люди вышли на второй день акций протеста.