В Беларуси наступило "протестное" затишье [ Редактировать ]
В Минске и в других городах Беларуси утихли протесты.
Об этом сообщает ТАСС.
По информации, после семичасовых противостояний спецподразделения МВД начали покидать центр столицы республики.
Отмечается, что что силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска. Одной из последних точек противостояния стал район Кунцевщина, где активисты возвели баррикады из бетонных свай и металлической арматуры, перекрыв проспект Притыцкого.
Ранее мы писали, что в Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста. 10 августа люди вышли на второй день акций протеста.
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