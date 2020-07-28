Google проложит подводный кабель между США и Европой (видео) [ Редактировать ]
Американская корпорация Google объявила, что проложит кабель между Нью-Йорком, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания).
Проект под названием Grace Hopper станет одним из первых с 2003 года кабелей, соединяющих США и Великобританию. Он назван в честь американской первооткрывательницы в области программирования Грейс Хоппер.
Кабель будет состоять из 16 оптоволоконных пар (32 оптоволоконных кабеля), он должен увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google.
Длина кабеля из США до Великобритании составит 6,25 тыс. км, до Испании - 6,3 тыс. км. Его будут тянуть по дну Атлантического океана. Планируется, что работы будут завершены в 2022 году.
Прокладкой кабеля займется компания SubCom, с которой интернет-гигант в этом году заключил контракт.
Напомним, что в середине июля по дну моря началась укладка самого длинного в мире электрокабеля между Данией и Великобританией.
Ранее сообщалось, что Facebook и Microsoft проложили интернет-кабель по дну Атлантического океана.
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