Американская корпорация Google объявила, что проложит кабель между Нью-Йорком, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания).

Проект под названием Grace Hopper станет одним из первых с 2003 года кабелей, соединяющих США и Великобританию. Он назван в честь американской первооткрывательницы в области программирования Грейс Хоппер.

Кабель будет состоять из 16 оптоволоконных пар (32 оптоволоконных кабеля), он должен увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google.

Длина кабеля из США до Великобритании составит 6,25 тыс. км, до Испании - 6,3 тыс. км. Его будут тянуть по дну Атлантического океана. Планируется, что работы будут завершены в 2022 году.

Прокладкой кабеля займется компания SubCom, с которой интернет-гигант в этом году заключил контракт.

Напомним, что в середине июля по дну моря началась укладка самого длинного в мире электрокабеля между Данией и Великобританией.

Ранее сообщалось, что Facebook и Microsoft проложили интернет-кабель по дну Атлантического океана.