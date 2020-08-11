Вторая волна коронавируса начинается раньше срока - МОЗ [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, глава Минздрава Максим Степанов заявил о начале второй волны коронавируса, хотя она ожидалась в середине осени.
Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре - и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир. Весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19.
Он отметил, что с начала пандемии в Украине в десятки раз увеличили тестирование на коронавирус и продолжат его наращивать.
По словам Степанова, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 тысяч пациентов.
Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи. Закупают аппараты искусственной вентиляции легких.
При этом глава Минздрава отметил, что в некоторых областях уже разворачивают больницы "второй волны". Например, во Львовской области уже третий день профильные больницы на более 50% заполнены больными с коронавируса.
Ранее мы писали о том, что в Украине наблюдается негативная динамика коронавируса.
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