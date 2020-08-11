В Украине наблюдается негативная динамика коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в Украине обнаружили 1150 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, Всьго в стране 83 115 случаев коронавируса, из них 44 934 выздоровлений и 1951 смерть. За минувшие сутки выздоровели 575 человек и 29 человек умерли.
Отмечается, что больше всего заражений во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и Киеве.
Ранее мы писали, что в Украине за 10 августа зафиксировали 1008 случаев COVID-19. Лидером по темпам распространения COVID-19 остается Львовская (+130), Ивано-Франковская (+121) и Харьковская (+117) области.
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