Кравчук заявил о переносе заседаний ТКГ из Беларуси [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну. Об этом сообщает "Украинское радио".
Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.) тогда мы будем искать другое место.
Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.
"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук.
Ранее "Подробности" сообщали, кого не коснется амнистия после возвращения под контроль Киева и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.
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