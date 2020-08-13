В четверг, 13 августа, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, если ситуация в Беларуси не позволит проводить заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, то площадка может быть перенесена. В частности, в другую нейтральную страну. Об этом сообщает "Украинское радио".

Беларусь участия в Трехсторонней контакной группе не принимает. Она дала нам возможность, создала условия для нашей работы…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.) тогда мы будем искать другое место.

Он напомнил, что до минских соглашений были женевские.

"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их… Но пока я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук.

Ранее "Подробности" сообщали, кого не коснется амнистия после возвращения под контроль Киева и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма.