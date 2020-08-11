После возвращения под контроль Киева и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма абсолютное большинство местных жителей не понесет абсолютно никакого наказания. Это предусмотрено концепцией переходного правосудия для оккупированных территорий, которую подготовила рабочая группа экспертов при президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщил "РБК-Украина" замглавы рабочей группы Александр Павличенко.

Большинство - около 95% населения, не столкнуться с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее.

Руководитель группы Антон Кориневич сообщил, что в концепции не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.

Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства.

По мнению прокурора АР Крым Игоря Поночовного, действия представителей даже "мирных" профессий в период оккупации необходимо тщательно расследовать. И речь должна идти не столько о профессиях и должностях, сколько о действиях, которые совершал тот или иной человек.

Есть, например, учителя, которые просто обучают детей, а есть те, которые пропагандируют службу в Вооруженных силах РФ. А это уже содержит признаки военного преступления. То есть однозначно должен быть субъективный подход при определении необходимости привлечения виновных к ответственности. Нельзя говорить, что учителей не трогаем, пожарных не трогаем, а полицейских - привлекаем.

Никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушение международного гуманитарного права.

Концепция предусматривает также люстрацию лиц, занимавших топ-должности в оккупационных администрациях в Донецкой и Луганской областях, а также Крыму или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов. Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.

Ранее "Подробности" писали о том, на что Кравчук готов пойти ради мира на Донбассе, а власти разрабатывают новую экономическую стратегию для Донбасса.