В четверг, 13 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О мерах по стимулированию развития ІТ-индустрии в Украине". Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта повысит уровень конкурентоспособности Украины в сфере ІТ-индустрии.

Уже в 2021 году благодаря внедрению стимулирующих мер для ІТ-индустрии, предусмотренных законопроектом, ожидается создание около 80 тысяч новых рабочих мест; до 2025 года ожидается рост рынка креативной индустрии до 11,8 млрд долларов (в 2019 году он составлял 6,2 млрд).

В частности, проект закона предлагает особый режим налогообложения субъектов ІТ-индустрии соответствии с налоговым законодательством; а также особый режим налогообложения работников ІТ-индустрии по их доходам в виде заработной платы и приравненным к ней платежам в соответствии с налоговым законодательством.

При оформлении трудовых отношений между субъектами ІТ-индустрии и работниками ІТ-индустрии планируют предоставить возможность выбрать контрактную форму трудового договора.

К субъекту ІТ-индустрии, которым может быть лишь юридическое лицо, документ устанавливает ряд требований:

юридическое лицо в соответствии с его учредительными документами и сведениями о юридическом лице, которые содержатся в ЕГР, осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии;

размер среднемесячной заработной платы работников ІТ-индустрии является не меньше эквивалента 1500 евро по официальному курсу валют, установленному Национальным банком Украины по состоянию на 1 января календарного года;

удельный вес расходов юрлица на оплату труда работников ІТ-индустрии в общей структуре его расходов не меньше, чем 70%;

размер экспортной выручки юрлица от осуществления видов деятельности ІТ-индустрии составляет не менее 70% от его общего дохода от осуществления хозяйственной деятельности.

При этом последнее требование применяется к юридическому лицу, начиная со второго календарного года после получения статуса субъекта ІТ-индустрии.

В документе также прописано, кто не может считаться субъектом ІТ-индустрии. В списке - юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации.

Закон предлагает создание специального реестра субъектов ІТ-индустрии, ведение которого будет осуществлять уполномоченный орган - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере развития ІТ-индустрии.

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