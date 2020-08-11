Зеленский подписал закон о легализации казино [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации казино. Об этом говорится в карточке законопроекта.
Таким образом, в Украине разрешили строить казино в отелях 3 и выше звезды площадью не менее 10 тыс. кв. м. Находиться они должны не ближе, чем 500 м от учебных заведений и посещать их смогут те, кто старше 21 года.
Законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.
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