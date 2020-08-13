Кравчук озвучил предложение по языку на Донбассе [ Редактировать ]
Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка на неподконтрольных территориях региона. Об этом сообщает "Украинское радио".
Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства.
Он отметил, что можно внести изменения в законодательство по применения русского языка на Донбассе, но речи о предоставлении языку статуса государственного не идет.
Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.
Вместе с тем, Кравчук считает, что одним языком вернуть Донбасс не получится.
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