Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка на неподконтрольных территориях региона. Об этом сообщает "Украинское радио".

Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства.

Он отметил, что можно внести изменения в законодательство по применения русского языка на Донбассе, но речи о предоставлении языку статуса государственного не идет.

Кравчук напомнил, что Конституция Украины предусматривает право национальных меньшинств, и, прежде всего, русских, на развитие и использование своего языка, но там ничего не сказано о русском как о втором государственном.

Вместе с тем, Кравчук считает, что одним языком вернуть Донбасс не получится.

Ранее Кравчук заявил о переносе заседаний ТКГ из Беларуси.