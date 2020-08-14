Загадки Вселенной: обнаружена "Земная" галактика [ Редактировать ]
Астрономы обнаружили в космическом пространстве галактику, похожую на Млечный Путь.
Об этом пишет Nature.
По информации, данная галактика находится в созвездии Часов.
Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад.
Отмечается, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418−47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.
Читайте также, далекая галактика "раздает" радиоимпульсы. Они исходят из маленькой карликовой галактики на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли.
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