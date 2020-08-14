Астрономы обнаружили в космическом пространстве галактику, похожую на Млечный Путь.

Об этом пишет Nature.

По информации, данная галактика находится в созвездии Часов.

Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад.

Отмечается, что форма этой галактики больше похожа на форму Млечного Пути, чем на формы, присущие всем древним галактикам. Кроме того, SPT0418−47 ближе к современным галактикам, чем к древним, и с точки зрения устройства материи диска.

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