Ученые из Университета в Манчестере утверждают, что обнаружили "космические радиовсплески" из далекой галактики, которые повторяются каждые 157 дней. Об этом сообщает Forbes.

Они исходят из маленькой карликовой галактики на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли. Наблюдение за ней продолжается последние пять лет.

Неожиданное открытие было сделано в процессе изучения загадочных радиосигналов, известных как быстрые радиовсплески (FRB). Очень короткие, но сильные радиоимпульсы FRB были впервые обнаружены в 2007 году с помощью радиотелескопа Parkes в Австралии.

Ученые ежедневно регистрируют несколько тысяч FRB из глубокого космоса. Эти мощные вспышки излучения в радиоспектре длятся всего несколько миллисекунд. В основном они приходят всего один раз. Кроме двух: FRB 121102 и FRB 180916.J10158 + 56. Эти два радиосигнала продолжают повторяться.

FRB 121102 впервые был замечен в 2014 году радиотелескопом Arecibo в Пуэрто-Рико. В 2016 году сигнал повторился.

Это наблюдение заставило астрономов пересмотреть теорию о том, что FRB - это единичные события, связанные со взрывающимися звездами в виде сверхновых, или другими катастрофическими событиями космического масштаба.

Наблюдение за частью космоса, откуда приходят таинственные радиосигналы, начал 76-метровый радиотелескоп Lovell, расположенный в британском Чешире. За последне пять лет он обнаружил еще 32 всплеска, которые повторяются с одинаковыми промежутками времени. Результаты наблюдений были опубликованы на сайте Корнеллского университета и в последнем номере Королевского астрономического общества.

Команда астрономов обнаружила, что каждый радиосигнал от FRB 121102 длится примерно 90 дней, после чего следует 67-дневный период молчания. То есть сигналы повторяются каждые 157 дней. Астрономы считают, что эти мощные вспышки связаны с орбитальным движением:

массивной звезды;

нейтронной звезды;

черной дыры.

Ученые не отмечают и версию, что таинственные радиосигналы шлет инопланетная цивилизация.

Ранее сообщалось, что в космосе нашли планету, на которой идут металлические дожди.