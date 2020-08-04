В Турции охранники избили модель из Украины (фото) [ Редактировать ]
На турецком курорте Чешме в провинции Измир произошел инцидент с моделью украинского происхождения Дарьей Кирилюк. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Я не хочу молчать и расскажу историю о том, что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, парни также сильно пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты.
Что стало причиной конфликта, девушка не уточнила.
Позднее Кирилюк написала, что охрана пытается представить дело так, будто бы ее ударил ее бойфренд, а охранники, наоборот, пытались защитить девушку. Также она пожаловалась, что расположенный на пляже ночной клуб не хочет предоставлять полиции записи с видеокамер.
На скандал отреагировал в соцсети министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
Я осуждаю ужасное нападение в Чешме, которое случилось в пятницу вечером, этого никогда не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины.
Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2020
Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Сейчас идет расследование инцидента.
Дарья Кирилюк родилась в Украине, но карьеру модели сделала в США. Работала в США, Италии, Франции и Германии. Сейчас девушка продвигает собственный бренд по производству экологических товаров.
Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" журналистку "Интера" избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.
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