Льодовики Гренландії розтанули до критичного рівня [ Редактировать ]
Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення. Про це заявляють науковці з Університету штату Огайо. За їхніми словами, льодовик продовжить танути навіть якщо людство зупинить кліматичну кризу.
Щорічно Гренландія скидає більш як 280 мільярдів тонн льоду. Тож прогнозують - рівень Світового океану до кінця століття зросте на метр.
Це означає підтоплення прибережних американських штатів та деяких острівних держав.
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