Рівень Світового океану до кінця століття зросте на метр

Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення. Про це заявляють науковці з Університету штату Огайо. За їхніми словами, льодовик продовжить танути навіть якщо людство зупинить кліматичну кризу.

Щорічно Гренландія скидає більш як 280 мільярдів тонн льоду. Тож прогнозують - рівень Світового океану до кінця століття зросте на метр.

Це означає підтоплення прибережних американських штатів та деяких острівних держав.