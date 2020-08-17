Дети пойдут в школу 1 сентября - Минздрав [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября.
В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.
Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.
Минздрав настаивает на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о надвижении на страну второй волны COVID-19.
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