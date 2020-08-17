В понедельник, 17 августа, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября.

В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

Минздрав настаивает на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация.

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