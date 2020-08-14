Украина на грани второй волны коронавируса - Зеленский [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны.
Он призвал внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам. Также Зеленский обратился к главам облгосадминистраций.
"Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещений массовых мероприятий", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает увеличиваться число суточного заражения COVID-19. Лабораторно подтвердили 1732 случая коронавируса.
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