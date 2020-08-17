В Киеве ограничили движение для грузовиков [ Редактировать ]
В Киеве ограничили движение для большегрузного автотранспорта из-за температуры воздуха днем свыше 28 градусов.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По словам правоохранителей, ограничения вводятся с 17 августа на всех подъездах в столицу. В частности, ограничен въезд фур с весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.
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