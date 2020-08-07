В Киеве из-за жары ограничили движение транспорта [ Редактировать ]
В Киеве в связи с жарой ограничили движение для большегрузного автотранспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"С 10 до 22 часов из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28 ° C ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.
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