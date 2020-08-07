В Киеве в связи с жарой ограничили движение для большегрузного автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"С 10 до 22 часов из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28 ° C ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение действует на всех подъездах к Киеву.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.