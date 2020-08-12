В Киеве из-за Ван Дамма перекроют улицы [ Редактировать ]
В Киеве в связи со съемками комедийного боевика от Netflix "Последний наемник", с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, на столичных улицах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Улицы Киева будут перекрываться по следующему графику:
- 12 августа с 05:00 до 14:00:
на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)
- 14 августа с 05:00 до 21:00:
на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице
- 17 августа по 05:00 до 18:00:
на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице
- 17 августа по 14:00 до 21:30:
на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице
- 18 августа с 05:00 до 14:00:
на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)
- 25 августа с 05:00 до 21:00:
на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице
Ранее "Подробности" написали о топ-12 самых популярных сериалов от Netflix.
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