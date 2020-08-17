Протесты в Беларуси: Зеленский обсудил с силовиками ситуацию [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда ОГА в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.
Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.
Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в Беларуси, включая различные типы эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.
Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.
По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения, сообщили в Офисе президента.
Ранее мы писали, что в Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата.
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