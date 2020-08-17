Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруси и считают вновь избранного главой государства Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь при первом запросе. Стоит отметить, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси.

Читайте также, в Украину вернулись задержанные в Беларуси волонтеры, которых задержали 12 августа, когда они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. Им грозил тюремный срок от 3 до 8 лет.

Ранее, в Киеве женщины вышли на акцию в поддержку белорусов.