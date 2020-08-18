Мировые цены на нефть снизились [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 45,27 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,75 доллара за баррель, потеряв 0,33%.
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