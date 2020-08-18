Китай анонсував початок продажу вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Китай поставить на ринок вакцину власного виробництва проти COVID-19 уже в грудні. За словами керівника Китайської національної фармацевтичної групи Лю Цзінчженя, препарат коштуватиме близько 144 доларів за дві дози.
Чиновник також зазначив, що вже перевірив препарат на собі і не відчуває побічних ефектів. Нагадаю, Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу.
Препарат має показувати дієвість бодай на рівні 50 відсотків. А також забезпечувати імунітет проти коронавірусу щонайменше на півроку.
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