Китай поставить на ринок вакцину власного виробництва проти COVID-19 уже в грудні. За словами керівника Китайської національної фармацевтичної групи Лю Цзінчженя, препарат коштуватиме близько 144 доларів за дві дози.

Чиновник також зазначив, що вже перевірив препарат на собі і не відчуває побічних ефектів. Нагадаю, Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу.

Препарат має показувати дієвість бодай на рівні 50 відсотків. А також забезпечувати імунітет проти коронавірусу щонайменше на півроку.