В четверг, 20 августа, погода в Украине будет жаркой, однако в большинстве регионов и дождевой. Осадки ожидают на севере, западе, на Харьковщине, Днепропетровщине и Николаевщине. Столбики термометров поднимутся до +26...+32 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Короткие грозовые дожди прогнозируют на севере, западе, а также вдоль полосы Харьковщина - Днепр с районами - Николаевщина.

Температура воздуха +26...+32 градуса, еще жарче будет на юге - до +32...+34 градусов. В западных областях в то же время будет немного свежее - +24...+28 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +30 .. +32 градусов. Возможен кратковременный дождь, даже с грозой. К слову, в столице жара спадет уже 21 августа, однако через несколько дней снова потеплеет.

Ранее мы писали о том, что в Украине произойдут опасные погодные явления.