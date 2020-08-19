В Киеве на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский и выразил соболезнования семье и близким ученого.

Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

Борис Евгеньевич родился 27 ноября 1918 года в семье академика Евгения Оскарович Патона и домохозяйки Натальи Будде. Его отец - автор и разработчик крупнейшего в мире цельносварного моста через Днепр (1543 м в длину), в настоящее время известного как мост Патона.

В 1941 году окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-электрик".

С 1962 года Патон являлся Президентом Национальной академии наук Украины (изначально президент Академии наук Украинской ССР). При этом он каждый раз переизбирался в этой должности на безальтернативной основе. Его главные научные исследования посвящены процессам автоматического и полуавтоматического сваривания под флюсом, разработке теоретических основ создания автоматов и полуавтоматов для дугового сваривания и сварочных источников питания, управлению сварочными процессами.

По словам Бориса Евгеньевича, одним из главных достижений Института электросварки является так называемый "шов Патона" - уникальная технология сварки живых тканей, при которой кровопотери в несколько раз меньше, чем при обыкновенной ниточной операции, и сокращает время ее проведения.

В 1998 году Борису Патону было присвоено звание "Героя Украины" за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.

В марте этого года стало известно, что 101-летний Борис Патон, который еще с начала 1960-х годов возглавлял Национальную академию наук Украины, покидает пост.