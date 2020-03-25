60 лет правления: Патон уходит с поста президента НАН Украины [ Редактировать ]
101-летний Борис Патон, который еще с начала 1960-х годов возглавлял Национальную академию наук Украины, покидает пост. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.
Он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента, которые должны состояться 16 апреля.
Отмечается, что на должность претендуют 5 академиков НАН Украины в возрасте от 55 до 79 лет.
Среди них:
- ученый в области физики, химии, биологии, технологии воды, химической кинетики Владислав Гончарук (79 лет);
- академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко (78 лет);
- ученый в области материаловедения, доктор физмат-наук Владимир Семиноженко (70 лет);
- вице-президент НАН Украины, директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики НАНУ Анатолий Загородный (68 лет);
- украинский государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Богдан Данилишин (55 лет).
Заседание, на котором будут утверждены кандидаты, должно состояться 25 марта.
Последний раз Бориса Патона избирали президентом НАНУ в 2015 году.
Патон - доктор технических наук, автор и соавтор более 720 изобретений, 1200 различных публикаций, в том числе 20 научных монографий, дважды Герой Социалистического Труда и Герой Украины, обладатель собственного бронзового бюста, установке которого он сильно возражал.
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