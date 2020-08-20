В Канаде появилось "отходное" пиво (видео) [ Редактировать ]
Фото: Rg.ru
Пивовары из Канады сварили пиво на сточных вод.
Об этом пишет CBC.
Так, идея сделать пиво из отходов пришла ученым из Университета Калгари, которые работают над правительственным проектом по улучшению системы очистки сточных вод.
Отмечается, пенный напиток ничем не отличается от обычного, а такая технология поможет сохранить сокращающиеся запасы питьевой воды.
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