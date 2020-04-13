Группа израильских археологов в ходе исследования каменных глыб, найденных в пещере Ракефет в Израиле, обнаружила на них следы крахмала и растения под названием фитолит, что указывает на то, что люди, жившие тут в это время, мололи зерно и подготавливали его к пивоварению. Об этом пишет golos.ua.

"Речь идет о находках, чей возраст датируется около 13 тысяч лет тому назад, что в свою очередь разрушает предыдущую теорию о том, что история пивоварения насчитывает немногим больше 7 тысяч лет", - говорится в сообщении.

Читайте также Какой продукт помогает от бессонницы: ученые сделали неожиданное открытие

Что касается жителей этого пещеры и ее окрестностей, то тут речь идет о так называемой натуфийской культуре, золотой век которой пришелся как раз в период около 15 тысяч лет тому назад. Стэндфордские специалисты по археологии, занимавшееся раскопками, немало удивились этому факту, так как ранее подобные технологические следы пивоварения обнаруживались лишь в относительно недавних по историографии местах.

Расследование в отношении точной датировки найденных остатков злаков и крахмала продолжается, однако по предварительным подсчетам этим камням от 11 700 до 13 300 тысяч лет, что точно указывает на признаки проживания тут людей именно натуфийской культуры.

Изучив также последовательный процесс пивоварения на основе археологических остатков и следов, ученые пришли к выводу, что процесс более-менее повторяет аналогичный у китайского пивоварения возрастом в 5000 лет. За небольшими исключениями, связанными с методом обработки злаков и подготовки сырья.

Кроме того, специалисты решили воплотить восстановленный натуфийский рецепт варки пива и вскоре уже представят первые результаты столь интересного испытания.

Ранее сообщалось, что археологи нашли гигантский дворец древней цивилизации.