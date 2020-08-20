Напередодні українська наука і суспільство зазнали тяжкої втрати. На сто другому році життя помер чи не найвідоміший український вчений, Президент Національної Академії наук України Борис Євгенович Патон. Згадати постать Бориса Патона та його неоціненний внесок у вітчизняну та світову науку взявся Ігор Левенок.

Його називають людина-епоха. Батько навчив його цінувати життя, а ще більше роботу. Колись про це журналістам розповідав сам Борис Патон.

По-моему, принцип должен заключаться в том, чтобы не быть сухарем. В науке. Я на своем жизненном опыте убедился в том, что без юмора в науке жить невозможно.

Він продовжив справу свого батька, відомого інженера та мостобудівника Євгена Патона. У воєнні роки вони разом працювали над розробкою танка Т-34. І саме вони, перші в світі, винайшли метод зварювання броньованої сталі. А вже після війни його батько працював над розробкою свого життя. Відомого всім киянам мосту через Дніпро.

Михайло Згурівський, ректор Київського політехнічного інституту:

Батько Євген Оскарович почав працювати в КПІ з 1905 року. Тут він уперше застосував електрозварювання для будівництва мостів. Звідти вийшов його славний Інститут електрозварювання.

Михайло Згурівський ректор Київського політехнічного інституту:

На його справах і на справах його батька навчалися покоління київських політехніків. Вони вважали за честь бути учнями і наступниками великих Патонів.

Відкриття Патона-молодшого здивували світ. Він довів - зварювання у космосі та під водою можливе. А одного разу вчений сильно травмувався і потрапив до лікарні. І перед операцією Борис Євгенович раптом збагнув. Зварювати можна не лише метал, а й живі тканини.

Ігор Кривцун заступник директора інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України:

С помощью этих технологий, созданных под руководством Бориса Евгеньевича, выполняеться в год более двадцати тысяч операций, которые существенно повысили выживаемость, снизили сроки выздоровления, снизили кровопотери.

Іще за життя перед будівлею Національної академії наук України Борису Патону встановили бронзове погруддя. Це сталося у 1982 році після того, як вчений вдруге отримав звання Героя Соцпраці. Сам Борис Патон неодноразово просив демонтувати цей пам'ятник. Втім його клопотання не задовольнили.

Президент Національної академії наук, Герой України - Борис Патон помер на сто другому році життя. Науковець мав захворювання серцево-судинної системи. Національну академію наук України Борис Патон очолював із 1962 року. І був одним із найстарших академіків у світі. Поховають академіка, очевидно, на Байковому кладовищі, де покояться його батько, мати й дочка.