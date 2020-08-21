Беларусский оппозиционный политик Светлана Тихановская призвала сограждан к новым забастовкам.

Об этом она рассказала в своем видеообращении.

По ее словам, будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни.

Тихановская добавила, что протестующие хоят заставить закрывшуюся в своих дворцах власть услышать голоса, которые она у них украла.

Ранее мы писали, что Светлана Тихановская обратилась к европейским лидерам. Она призвала не признавать итоги президентских выборов.