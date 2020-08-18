Протесты в Беларуси: пострадавшим собрали "миллионную" помощь [ Редактировать ]
Для граждан Беларуси, которые получили ранения от насилия или лишились работы собрали 3,3 миллиона долларов.
Об этом сообщает TUT.by.
Так, для тех, кто лишился работы, собрали $710 тысяч. Пожертвования сделали почти 14 000 человек.
Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.
Отмечается, что фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь "на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан".
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на счет проведения выборов на территории Республики.
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