Для граждан Беларуси, которые получили ранения от насилия или лишились работы собрали 3,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает TUT.by.

Так, для тех, кто лишился работы, собрали $710 тысяч. Пожертвования сделали почти 14 000 человек.

Сегодня как никогда важно поддержать каждого кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси.

Отмечается, что фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь "на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан".

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на счет проведения выборов на территории Республики.