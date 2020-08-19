Тихановская обратилась к европейским лидерам (видео) [ Редактировать ]
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором обратилась к европейским лидерам с призывом не признавать итоги президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".
"Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.
Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов. Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти через диалог", - сказала она.
Ранее мы писали о том, что Тихановская сделала шокирующее заявление.
Также сообщалось, что в Европарламенте Тихановскую назвали избранным президентом Беларуси.
по теме
В НАТО отреагировали на переброску белорусской армии к границе с Польшей
Альянс готов защищать своих союзников
В Беларуси нашли мертвым пропавшего члена избиркома
Мужчина пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии
Лукашенко привел войска в полную боевую готовность
Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств
ЦИК Беларуси отклонила все жалобы на результаты выборов президента
Результаты выборов будут обжаловать в Верховном суде
ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов
Объявлены официальные результаты выборов в Беларуси