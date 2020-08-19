Кандидат в президенты Беларуси ​​Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором обратилась к европейским лидерам с призывом не признавать итоги президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".

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"Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.

Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов. Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти через диалог", - сказала она.

Ранее мы писали о том, что Тихановская сделала шокирующее заявление.

Также сообщалось, что в Европарламенте Тихановскую назвали избранным президентом Беларуси.