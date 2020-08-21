В Украине введут ограничения на въезд хасидов [ Редактировать ]
На территории Украины будут введены ограничения чтобы не допустить большого наплыва хасидов на празднование Рош-ха-Шана.
Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, будут введены технические ограничения на праздновании.
Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем себе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения и по сути празднования, какие они были в форме последних лет, не будет.
Отмечается, что какие именно ограничения планируют ввести, однако заверил, что МВД найдет "механизмы регулирования этого процесса для тех, кто не считается с общественными интересами".
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