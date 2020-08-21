Омські лікарі не дозволили перевезти Навального до Німеччини [ Редактировать ]
Лікарі омського шпиталю, де перебуває Олексій Навальний, не дозволили перевезти його до Німеччини. У Берліні напередодні пропонували допомогу і направили літак.
Соратники політика заявляють, що документи для транспортування готові, але медики раптово змінили рішення. Навального шпиталізували напередодні із симптомами отруєння. Його дружина з посиланням на поліцію заявила, що в організмі Олексія знайшли смертельний токсин.
Водночас медики цього не підтверджують. Точний діагноз хворому досі не поставили, за словами лікарів, є 5 версій. За ніч стан Навального покращився, але він досі нестабільний.
Олександр Мураховський, головний лікар Омської лікарні швидкої допомоги №1:
Что может случиться во время транспортировки? Все что угодно может случится, даже самое печальное. Если бы пациент был стабилен, мы бы не возражали.
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