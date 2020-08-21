Украина приостанавливает безвиз с Беларусью [ Редактировать ]
С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, ведь правительство временно приостановило соглашение с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт. С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной.
"Пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами", - добавили в ГПСУ.
Также сообщается, что за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.
"Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГПСУ.
Ранее мы писали, что в Украине смягчат визовый режим с тремя странами.
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